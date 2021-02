Over 80 e scuola: oltre 21mila richieste di vaccino in provincia

ALESSANDRIA - Sono 4.272 i piemontesi che ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, mentre a 971 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 297.003 dosi (delle quali 133.402 come seconda), corrispondenti al 75,7% delle 392.470 finora disponibili per il Piemonte.

Prosegue intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over 80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale. Sono 185.139 in tutto le richieste arrivate finora: 43.993 dal personale docente e non docente su questo portale e 141.146 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941).

Riguardo alla nostra provincia, il totale delle domande è salito a 21.453: 3.913 dal mondo della scuola e 17.540 dagli over 80.

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli over80.