Vaccini, in provincia oltre 12mila over 80 hanno già fatto richiesta

TORINO - Sono 3.580 le persone che hanno ricevuto ieri il vaccino contro il Covid-19, mentre a 747 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 292.413 dosi (delle quali 132.420 come seconda), corrispondenti all’86,3% delle 338.650 finora disponibili per il Piemonte. Nel pomeriggio di ieri, tra l'altro, è stata completata la consegna della nuova fornitura di 53.820 dosi di vaccino Pzifer.

Prosegue con successo intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over 80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale: 136.969 in tutto le richieste arrivate finora, delle quali 37.117 dal personale docente e non docente su questo portale e 99.852 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941). In provincia di Alessandria, in particolare, sono 15.691 le domande (3.275 personale scolastico e 12.416 over 80).

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli over 80.