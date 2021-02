Campagna Vaccinale: il palazzetto a disposizione della città

OVADA - Sarà il palazzetto dello sport del Geirino il centro della campagna vaccinale per la città di Ovada. Le operazioni partiranno dal 21 febbaio prossimo. Ad indicare questa via è stato il sindaco, Paolo Lantero, dopo aver definito i dettagli con Servizi Sportivi, la società che gestisce gli impianti del polisportivo. "I maggiori spazi - ha spiegato - permetteranno a chi si occuperà di tale attività di poter procedere più rapidamente alla vaccinazione, potendo usufruire di una struttura ampia che permetta di garantire le distanze di sicurezza necessarie, cosi come spazi di parcheggio idonei". E' però necessaria la prenotazione per la vaccinazione per gli over 80, attraverso i propri medici di base.