Costa, divieto di transito per i mezzi pesanti

OVADA - I problemi sono chiaramente iniziati con la chiusura definitiva della 456 al Gnocchetto. A farne le spese il centro di Costa, la frazione interessata dal passaggio di mezzi pesanti non adeguati alle misure della strada nel centro abitato. E così l’ordinanza varata l’altra mattina dalla Polizia Municipale prevede il divieto permanente di transito per tutti i veicoli con peso superiore alle 2.5 tonnellate.

Passaggio obbligato

Diventa la strada della Requaglia l’unica via disponibile per mezzi pesanti e veicoli da lavoro diretti verso la Valle Stura. L’incognita è quella dell’asfalto che, seppur di recente ritoccato nei passaggi più rovinati, non è certo in buone condizioni. Maggiori sollecitazioni anche per il ponte, situato nella parte centrale della salita. Il provvedimento viario è stato varato per tutelare la frazione, in particolare le abitazioni in mezzo alle quali, alla metà di dicembre, si era incastrato un camion diretto verso Rossiglione.