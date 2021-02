La Bollente spietata, Pavic si arrende

ROMAGNANO SESIA - La Bollente si diverte a battere record: non era mai successo ai termali di vincere due gare di fila in serie B, adesso i successi consecutivi sono tre e il terzo, per la formazione targata Cts Negrini, è il più netto, 3/0 sul campo del fanalino Pavic Erresse Romagnano. I ragazzi di Bob Astori controllano la gara senza mai rischiare, 21/25, 21/25. 20/25, che vale il secondo posto, a un solo punto dalla capolista Ceralterra Ciriè. Nel girone A2 Novi in campo domani (17.30), a Spezia, contro Npsg, che svetta a punteggio pieno, mentre i novesi sono a quota 1 e non hanno ancora vinto.

ACQUI E CASALE, STOP PER COVID

Dopo Arredo Frigo Valnegri Acqui in B1 femminile, con tre casi di positività (due giocatrici e un componente del gruppo squadra), che rinvia a data da destinarsi l'incontro casalingo contro Timenet Empoli, in B2 anche Euromac Mix Casale non scende in campo a Milano, contro Gonzaga. Anche nel gruppo casalese ci sono alcuni casi di tamponi positivi da verificare nelle prossime ore, controlli previsti pure nella formazione termale, con i 'molecolari'.

SERIE C, TRE KO

Doppio ko all'esordio esterno per le formazioni di serie C della Pallavolo Ovada. I maschi, Plastipol, battuti nettamente dal Volley Novara, 25/13, 25/15, 25/14. Le ragazze, Cantine Rasore, si arrendono al Mokaor Vercelli: il sestetto allenato da Patrone si illude, 20/25, poi le vercellesi rimontano e vincono (25/14, 25/18, 25/22).

Stop all'esordio anche per Zs Ch Valenza, sul campo di PlayAsti: 3/1, alle astigiane i primi due parziali, 25/13, 25/22, Valenza accorcia 23/25, ma le padrone di casa chiudono 25/21.

Domani, domenica, alle 17.30, al PalaCima il derby di C femminile tra Alessandria Volley e Fortitudo Occimiano.