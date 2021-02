Movimento per la vita: weekend con le primule benefiche

OVADA - Sarà un ventennale del tutto particolare per il “Movimento per la vita” di Ovada che, oltre a celebrare la giornata nazionale con la vendita delle primule, ricorderà anche l’ex vicepresidente Marta Pesce, la giovane e dinamica volontaria deceduta nel novembre scorso e per la quale sono in corso le pratiche per intitolare il gruppo ovadese. L’appuntamento è per sabato 6, con i banchetti che saranno collocati fuori dalle chiese, in occasione delle Sante Messe, e domenica 7 febbraio, sia in città sia sul territorio.

Una mobilitazione di volontari alla quale si aggiungeranno anche gli Scout di Ovada, che contribuiranno alla distribuzione delle 1.300 primule (si proseguirà anche mercoledì 10 febbraio in piazza Assunta durante il mercato settimanale, ndr) in arrivo nella sede di via Santa Teresa. Negli ultimi dodici mesi la pandemia ha portato anche alla chiusura prolungata dello sportello – attivo dal 2010 –, mentre l’attività è comunque continuata con la nuova collaborazione con la Caritas della Valle Stura con sede a Campo Ligure.

Oltre alla vendita delle primule, il gruppo di Ovada, grazie alla generosità dimostrata anche quest’anno con i contributi natalizi, è vicina con attività di supporto alle mamme in difficoltà: aiuta nell’alimentazione, nel corredo per i nati, nella gestione dei bambini. Vent’anni di donazioni, emozioni, contatti familiari, sogni e speranze che non si dimenticano facilmente e che sono destinati a lasciare un segno e per scrivere altri momenti importanti. L’attuale direttivo con la presidente Marzia Segni e i suoi collaboratori ringraziano per la generosità dimostrata.