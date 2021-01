Nuovo direttivo per il Consorzio dell'Ovada DOCG

OVADA - Andare oltre un anno che è stato difficile per tutto il settore, provare a programmare le azioni per il futuro a breve e medio termine. Con questo intento Daniele Oddone, produttore di Capriata d'Orba con "Cascina Gentile", ha assunto il ruolo di presidente del Consorzio dell’Ovada docg. «Puntiamo - ha spiegato subito dopo l’elezione - a rafforzare la collaborazione con gli altri consorzi della provincia. Andremo avanti con la ricerca avviata con l’Università di Torino per conoscere meglio le nostre uve e far crescere la qualità della nostra produzione. Lavoreremo a stretto contatto con l’Enoteca per lo sviluppo dell’enoturismo, aperti al contributo di tutti».

Oddone, fino a questo momento numero due dell’associazione, raccoglie il testimone da Italo Danielli, alla guida dell’associazione dal momento della sua fondazione, che rimane comunque parte della squadra. Il nuovo direttivo è composto, oltre che da Oddone e Danielli (La Valletta), da Giuseppe Ravera (Ca' del Bric), Roberto Porciello (Cascina Boccaccio), Giovanna De Rege (Rocca Rondinaria), Elisa Paravidino (La Piria), Andrea Pestarino (Alvio Pestarino), Paolo Barbieri (Sassaia), Caterina Ferrario (Molare's), Manuela Camolese (Tenuta Alma), Riccardo Podestà (Cascina Belvedere), Roberto Ghio (Ghio Vini).