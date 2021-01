Enoteca, l'assemblea rinnova il direttivo

OVADA - Iniziative di marketing territoriale rivolte ai produttori, la prima storica partecipazione al Vinitaly, con il consorzio dell’Ovada docg, per rappresentare tutto il territorio investimenti in ricerca, un intero anno di promozione del Dolcetto in collaborazione con Dogliani e Diano d’Alba, la nascita del progetto “Visit Ovada” legato alla Iat. C’è tutto questo nel bilancio recente dell’Enoteca Regionale di Ovada che oggi, lunedì 18 gennaio, a rinnovare il suo consiglio direttivo. L’assemblea già calendarizzata dovrà allestire la squadra che lavorerà nei tre anni successivi. E soprattutto indicare il nome del presidente. L’attuale responsabile, Mario Arosio in carica dal 2018, ha dato forte impulso alle azioni dopo che il mandato precedente aveva segnato il rilancio dell’ente di promozione con il lavoro importante portato avanti dal compianto Stefano Ferrando.