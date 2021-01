Asl Al: "Nel 2020 assunti 189 infermieri e 56 Oss"

ALESSANDRIA - L'Asl Al risponde alle organizzazioni sindacali in merito alle assunzioni di personale: "Asl Alessandria - si legge in una nota - nell’anno 2020 ha assunto 189 infermieri a fronte di 105 cessazioni, con un saldo attivo di 84 unità di personale. In aggiunta a tale saldo positivo sono state avviate ulteriori procedure assuntive riguardanti 29 infermieri con contratto a tempo determinato di durata parti a 36 mesi".

"Resta inteso - prosegue la nota - che l’azienda continua a sondare la disponibilità di assunzioni attingendo a tutte le graduatorie disponibili. Il risultato delle assunzioni deve essere visto sotto una luce positiva anche in relazione alle difficoltà che tutto il Paese sta incontrando nel reperimento di tale fondamentale figura professionale".

Riguardo alle Oss, "anche le assunzioni di tali figure professionali vedono un saldo positivo di 15 unità, dato dalla differenza tra assunti (56) e cessati (41). Inoltre, è in corso l’adozione di un provvedimento per trasformare la durata di 48 contratti a tempo determinato da 12 a 36 mesi e sono state inviate ulteriori 23 proposte di assunzione, sempre con contratto a 36 mesi".

"Quanto all’accordo siglato nei primi giorni di dicembre 2020 - si legge ancora - sorvolando sugli aspetti di carattere tecnico, si precisa che l’Azienda ha manifestato la propria disponibilità a compensare, in modo extra rispetto al tetto di ore previsto, anche quei turni aggiuntivi effettuati dagli infermieri nel mese di dicembre attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive. Per il prosieguo la Struttura aziendale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie sta monitorando, secondo i criteri identificati dall’accordo, l’eventuale necessità di prestazioni aggiuntive che, nel rispetto della norma, l’Azienda considera da finanziare. La Direzione ha a cuore la tutela dei lavoratori e auspica di poter continuare un confronto sereno con le Rsu con l’obiettivo di determinare un modello sostenibile di assistenza ottimale per i cittadini".