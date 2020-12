Gnocchetto, una convenzione per accelerare l'intervento sulla frana

OVADA - Si seguirà il modello già adottato per la ricostruzione del ponte crollato sul Sesia a Romagnano Sesia per anticipare l'iintervento di Anas sulla strada 456 del Turchino. L'intervento in programma sarà disciplinato tramite apposita Convenzione di prossima formalizzazione tra Anas, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e comune di Ovada. La conferma è arrivata ieri sera nel corso del consiglio comunale in cui l'ordine del giorno presentato da “Ovada viva”, principale gruppo di opposizione, è stato approvato con alcuni piccoli emendamenti, all'unanimità. «Il nodo vero – ha spiegato l'onorevole Federico Fornaro – è il reperimento del milione e mezzo di euro necessario per il ripristino della frana» che incombe su frazione Gnocchetto. La strada, principale collegamento con la Liguria e la Valle Stura, rimane chiusa da tre settimane. «I tecnici e geologi – ha confermato il sindaco, Paolo Lantero – hanno confermato una situazione molto complicata simile a quella verificatasi lo scorso anno sulla A6 nell'entroterra savonese».