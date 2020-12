In mostra alla “Damilano” le opere dei bambini dell’Infanzia

OVADA - È stata realizzata dai piccoli alunni della sezione C della scuola dell’Infanzia di via Galliera la mostra di pittura allestita negli spazi della Primaria di via Fiume. Grazie al lavoro delle insegnanti Silvia Scarsi e Grazia Icardi, nelle scorse settimane i bambini si sono cimentati in questo nuovo progetto, denominato “Come un pittore". Questo laboratorio ha permesso a tutti i partecipanti di esplorare attivamente e di rielaborare creativamente le opere di grandi artisti, da Mondrian a Magritte, fino a Andy Warhol.

A conclusione, i lavori sono stati esposti per diversi giorni nel cortile della Scuola elementare “Damilano”, in modo che tutti i genitori possano visitare le opere d’arte realizzate dai loro figli, prima della ricollocazione nelle aule. Luci, estro e colore: considerando la giovane età, si è trattato di un qualcosa di veramente particolare, che ha raccolto numerosi consensi.