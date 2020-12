"Percorsi di fede": un docufilm racconta le bellezze dell'Ovadese

OVADA - S’intitola “Percorsi di fede” il documentario prodotto in vista del primo “Cammino Interregionale delle Confraternite”, in programma – dopo il rinvio della scorsa primavera a causa della pandemia – nel maggio del 2021.

Nel video, realizzato dalla “Dream vision” di Matteo Sartore, giovane videomaker locale, è l’eclettico Niccolò Cepollina, figlio d’arte già inserito nel mondo della tv, tra Sky e Mediaset, ad accompagnare gli spettatori in questo lungo viaggio fra le peculiarità del territorio. Per il momento è disponibile solamente un breve trailer. Bisognerà attendere fino alla prossima primavera, invece, per vedere l’opera integrale.

Il documentario è stato immaginato non soltanto per lasciare ad ogni partecipante al Raduno un ricordo adeguato della bellezza della nostra porzione di Monferrato, ma anche per farne - attraverso appositi spezzoni - un veicolo promozionale per il territorio.