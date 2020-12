La trilogia di Piccardo illustrata da Luzzani

E' nelle librerie da una settimana “Trilogia del Principe” di Luca Remigio Piccardo, artista ovadese ben noto per le sue diverse incarnazione tra musica d’autore e scrittura. Si tratta della raccolta dei suoi tre romanzi , “Per prima viene la Ginestra”, “La via della Croce” alle quali si aggiunge “Il bando di Lamia”, opera inedita ed epilogo di questa trilogia narrativa. Oltre 700 pagine illustrate e commentate da Ermanno Luzzani, pittore, critico d’arte, conferenziere e curatore dell’immagine per l’Accademia Urbense, che ha voluto impreziosire l’opera con 50 illustrazioni realizzate appositamente per l’autore. Inoltre un commento scritto di suo pugno regala ai lettori un allargamento sostanziale e culturale tra pittura scultura, architettura, musica, teatro e cinematografia.

Lettura e sensazioni

La sovrapposizione di piani diversi è la caratteristica che conferisce all’opera ulteriore profondità. «È un principe che inizia e finisce – afferma Piccardo – l’alfa e l’omega, la luce e l’ombra. Nei miei libri presento situazioni limite, di ansia di fronte all’assoluto». Si fondono tre anime: quella di Piccardo, il commento critico di Luzzani e quella ispirativa ed editoriale di Sergio Bevilacqua, sociologo fondatore della “Sociatria”. Nello stile dell’autore si avverte un complemento di “grottesco” che lo avvicina alla tradizione letteraria mitteleuropea dell’Ottocento. L’autore non usa mezze misure per denunciare la perdita dei valori morali legata all’opportunismo materiale.