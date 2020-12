"Vivi Ovada": una domenica con Babbo Natale

OVADA - Un appuntamento divertente e colorato. Un momento di allegria per i più piccini, apprezzato anche dai loro genitori. E domenica prossima, 20 dicembre, si replica. A partire dalle ore 16.00 Babbo Natale tornerà a collegarsi dalla sua abitazione, con la diretta che potrà essere seguita sulla pagina Facebook dell’associazione che riunisce tutti i commercianti.

«Durante la diretta - spiega direttamente accompagnando con la sua caratteristica risata - non ci saranno solo le telefonate dei bambini. Mostreremo anche i disegni realizzati per l’occasione e i simpatici video messaggi che ci arriveranno nei prossimi giorni». Il riferimento è lo stesso già utilizzato la settimana scorsa per le prenotazioni: 347.23.96.959.

«Siamo felici - spiegano gli organizzatori dell’iniziativa - del successo del primo appuntamento di domenica scorsa. Da una situazione obbligata come quella che stiamo vivendo, è nata una bella realtà che ha portato molte attività della città a collaborare per un obiettivo comune e a un format che nei prossimi anni potrà essere riutilizzato anche con la possibilità di rimanere più vicini». All'interno de l'ovadese in edicola a partire da oggi, giovedì 17 dicembre, c'è lo Speciale Natale.