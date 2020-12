Gnocchetto, arriva "Striscia la notizia"

OVADA - Si accenderanno anche le telecamere di "Striscia la notizia", la popolare trasmissione di satira televisiva di Canale 5, sul caso della 456 del Turchino chiusa a data da destinarsi al confine tra territorio ovadese e Valle Stura. L'appuntamento è per domani per documentare una situazione che sembra non avere, almeno per ora vie d'uscita. Nella giornata di ieri è andato in scena l'atteso sopralluogo che altro non ha fatto che rinnovare la preoccupazione dei tecnici per il fronte molto esteso della frana e le modalità particolarmente complicate di un possibile.