Bici e vino, anche nel 2021 il turismo sarà di esperienze (in sicurezza)

ALESSANDRIA - Vino e bici, possibilmente insieme. L'agenzia turistica Alexala sta già pianificando le future strategie per portare avanti i progetti già iniziati ed interrotti a causa della pandemia, con la speranza di poter avere una stagione 'normale' nel Monferrato e in tutta la provincia di Alessandria.

Nel frattempo si procede spediti con due progetti legati all’enoturismo e al turismo in bici per l’immissione sul mercato in rete dell’offerta: il progetto si dipana da adesso a giugno 2021.

Per il prodotto "wine", Alexala sta lavorando per unificare l'offerta turistica, curando tutti i dettagli. Dal'accessibilità alle cantine, spazi a disposizione modalità di degustazione al pubblico, lingue parlate, tecniche di promozione on line per un modello di accoglienza "che non deve essere improvvisata, per far sentire l’enoturista parte di un sistema di accoglienza integrato col resto del territorio", commentano dall'Agenzia.

Per il "bike" si stanno studianddo nuovi percorsi grazie anche alla collaborazione di attori già attivi sul territorio che consentirà di passare poi alla realizzazione concreta del prodotto e alla sua promo-commercializzazione.

Si lavora intensamente dunque, preparandosi al dopo, coinvolgendo il territorio e i suoi imprenditori, perché il rilancio in chiave turistica, può passare solo da scelte condivise.

b2b (business to business)

Alexala sta lavorando anche con i tour operator per dare strumenti sia informativi che commerciali alle agenzie per rispondere alla domanda dei prossimi mesi, "certamente ancora incentrata sul bisogno di rigenerazione e ricerca di proposte turistiche esperienziali in sicurezza".