Gnocchetto, rimosse le barriere in cemento

OVADA - Sarà il sopralluogo tecnico già programmato per inizio settimana a determinare il destino immediato della strada 456 del Turchino. Nel frattempo sono sparite le barriere in cemento comparse la settimana scorsa. "I tecnici - spiega Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione - Valuteranno le infiltrazioni all'interno della frana. Auspicabilmente potrebbe essere ripristinato lo scenario precedente: transito a una corsia, chiusura solo in caso di allerta meteo". La svolta al termine di una notte complicatissima in frazione Gnocchetto. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per trovare una soluzione per mezzi pesanti, usciti dall'A26 a Masone e rimasti bloccati a causa della chiusura.