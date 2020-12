Difficoltà con Enel, slitta l'accensione delle luminarie natalizie

OVADA - Avrebbero dovuto accendersi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 8 dicembre, come vuole la tradizione. Ed invece, a causa delle difficoltà ad ottenere "l'aggancio" della fornitura Enel, bisognerà attendere ancora prima dell'accensione delle luminarie natalizie. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Ovada, Paolo Lantero, dopo un confronto con Cristian Belli, titolare di "Home Comfort", l'azienda che da più di vent'anni si occupa dell'installazione di esse nei vari angoli della città.

«Nonostante le mie insistenze - le parole del primo cittadino - ho compreso la difficoltà dei responsabili locali Enel, con cui molte volte mi confronto e che oggi, a causa degli interventi straordinari sul territorio, non hanno trovato al momento una soluzione al problema. Siamo dispiaciuti nel dover dire che questa sera le luminarie (la gran parte di esse) non si accenderanno. Ringraziando chi opera sui territori in modo reale e costante, ammoniamo i vertici che devono ricercate soluzioni reali ai problemi, magari confrontandosi maggiormente con gli enti locali».