Gnocchetto, le barriere sul tavolo del Prefetto di Alessandria

OVADA - "Grande preoccupazione per le questioni relative alla sicurezza e per gli interventi in urgenza". Con una nuova lettera indirizzata al Prefetto di Alessandria Iginio Olita e per conoscenza alla collega genovese Carmen Perrotta, ai presidenti di Piemonte e Liguria, della Provincia di Alessandria e della Città Metropolitana di Genova, il Gruppo Viabilità Valle Stura ha preso una forte posizione a proposito della decisione di Palazzo Ghilini di interdire il passaggio sulla 456 del Gnocchetto con pesanti new jersey in luogo della sbarra violata ancora una volta nella giornata di venerdì scorso. "Nella giornata di sabato - prosegue la lettera - i Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un albero abbattuto sulla sede stradale. Arrivati alle sbarre son dovuti tornare indietro, rimandando l'intervento al mattino successivo transitando dall'A26".