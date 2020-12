Cirio scrive al premier: "A Natale le famiglie possano riunirsi"

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha appena inviato all'attenzione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lettera "per chiedere l’autorizzazione al ricongiungimento familiare nel periodo natalizio (25/26 dicembre e 1 gennaio). Si tratta - commenta il governatore - non solo di una esigenza di giustizia e buonsenso per un territorio che ha quasi il 90% dei propri Comuni di piccole dimensioni demografiche, ma anche di tutela della fragilità dei nostri anziani di fronte al peso della solitudine".

La lettera del governatore Cirio: leggi qui

La nota è firmata anche dal vicepresidente della Regione con delega agli Enti locali, Fabio Carosso, e dai rappresentanti delle principali associazioni degli enti locali del territorio piemontese (Anci, Anpci, Uncem, Upi e Ali).