Noce di San Giovanni, fine della magia?

OVADA - Ha sempre affascinato gli ovadesi con la sua magia e con le leggende ad essa legate. L’ultima nevicata sembra aver però messo la parola fine. Si tratta dello storico noce di San Giovanni, l’albero che impreziosisce il territorio di Trisobbio, uscito irrimediabilmente danneggiato dalla recente nevicata. Il peso di quanto caduto dal cielo si è rivelato eccessivo per la storia pianta che ogni anno a giugno, a dispetto del suo aspetto secco, tornava a fiorire come nei giorni migliori. Il suo germogliare tardivo, legato alla notte del 24 giugno è legato alla leggenda degli incontri delle streghe della zona nella sua prossimità per la celebrazione del sabba più importante.