Chiusa la provinciale "del Turchino": presidio delle forze dell'ordine al "Gnocchetto"

OVADA - Resterà chiusa anche nella giornata di domani, sabato 5 dicembre, la strada provinciale 456 "del Turchino", punto di passaggio principale per tutti gli automobilisti in marcia da e verso la Liguria, che non usufruiscono dell'A26. A causa dell'allerta meteorologica diramata dall'Arpa per entrambe le regioni (gialla per il Piemonte, gialla/arancione per la Liguria), la Provincia di Alessandria ha deciso di chiudere la tratta all'altezza della frazione "Gnocchetto" dove, da più di un anno, è presente una frana che impedisce il regolare passaggio dei veicoli. Per evitare che la sbarra possa essere aperta o divelta sarà presente un presidio delle forze dell'ordine, che controlleranno l'intera area.