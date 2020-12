Litiga e usa lo spray urticante contro il rivale: denunciato

MOLARE - I Carabinieri di Molare, a conclusione dell’attività d’indagine scaturita dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali un 65enne con pregiudizi di polizia che, nel corso di un diverbio scaturito per futili motivi, ha utilizzato uno spray urticante sul volto del denunciante, procurandogli lesioni alla cornea giudicate guaribili in circa quindici giorni.