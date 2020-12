Si allontana dalla comunità con la figlia: 40enne rintracciata e denunciata

OVADA - I Carabinieri di Ovada, a conclusione delle indagini, hanno deferito in stato di libertà una 40enne con pregiudizi di polizia, che, violando le disposizioni del Tribunale Civile di Alessandria, si è allontanato da una comunità con la figlia di due anni venendo successivamente rintracciata dai Carabinieri. La donna è stata agevolata nella fuga da un 49enne con pregiudizi di polizia, il quale, pur essendo a conoscenza della vicenda, ha cercato di depistare le ricerche. Per quest’ultimo è scattato il deferimento per favoreggiamento personale.