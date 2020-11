Mario Canepa, Ovada perde un testimone del suo tempo

OVADA - Le sue pagine intense e cariche di ricordi hanno saputo raccontare come nessun altro contributo un'Ovada che non c'è più, uscita dalla guerra e in rapido cambiamento. La città piange Mario Canepa, figura poliedrica di scrittore, musicista e esperto d'arte. Aveva 83 anni. Nelle vita bancario, si era avvicinato al mondo dell'arte da giovane. Pittore contemporaneo, si era evoluto in raffinato collezionista. Compagno di liceo di Paolo Conte, era un grande appassionato di jazz. Aveva composto un paio di brano poi ripresi da Francesco Baccini.

Da collaboratore dell'Accademia Urbense aveva raccolto e pubblicato una gran mole di materiale del passato della città nei suoi volumi. Aveva contratto il Covid negli ultimi giorni, lascia la moglie Marisella e il figlio Piero.