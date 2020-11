Saamo, due soggetti interessati a proseguire l'attività

OVADA - C'é futuro per la Saamo. Erano due le offerte per l'acquisizione del ramo d'azienda del trasporto pubblico alla chiusura dei termini indicati dal bando fissata per ieri mattina alle 12.00. Un esito positivo e non scontato per una realtà che ha vissuto gli ultimi mesi in una crisi profonda acuita anche dalle ulteriori difficoltà create dall'emergenza sanitaria che ha di fatto azzerato i proventi delle corsi. L'apertura delle buste è fissata per il 24 novembre alle 9.00.

I dettagli su "Il Piccolo" in edicola da martedì 17 novembre