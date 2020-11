Enoteca, al sabato vendita all'aperto dei vini dei produttori locali

OVADA - Un piccolo mercato del vino con produttori locali. Si terrà sabato prossimo, tra le 9.00 e le 13.00, nello spazio esterno alla sede dell’ente “I produttori fuori dall’Enoteca”, vendita di vini a prezzo di cantina. A partecipare a quello che rappresenta il primo appuntamento di un ciclo, sono quattro aziende del nostro territorio: la Cantina di Mantovana, il Castello di Grillano, La Piria e Riccardo Podestà. «Cercavamo un modo – precisa il presidente Mario Arosio – per dare un ulteriore vetrina a nostro tessuto produttivo. Un anno che è stato e rimane difficile in cui però abbiamo fatto diverse cose per promuovere la qualità che quest'area può esprimere». In vetrina Dolcetto, vino protagonista delle nostre colline da quasi 500 anni oramai, e Ovada docg, i due fiori all’occhiello delle produzione vitivinicola locale. Lo spazio vendita delle bottiglie dei soci dell’ente rimane aperto anche che dal mercoledì al sabato tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 17.30 e le 19.30.