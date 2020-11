Buona la prima, Sara Maranzana in semifinale a "Detto fatto"

SILVANO D'ORBA - Proseguirà con la semifinale l'esperienza di Sara Maranzana alla trasmissione "Detto fatto". Venerdì scorso la sua apparizione nel contenitore del primo pomeriggio di Rai2 nell'ambito di "Cerca il tutor". Nella giornata di ieri la proclamazione della vittoria grazie all'esito del televoto. "Una bella soddisfazione - ha commentato la giovane pasticcera di Silvano d'Orba - Ora sono in attesa di sapere quale sarà la data del prossimo appuntamento in tv". La ricetta con la quale si è imposta è la rivisitazione della torta alla ricotta di sua nonna. "La passione per la pasticceria - arriva da quando ero bambina. Mi era stato detto di portare un dolce che ricordasse casa ed ecco perché ho fatto questa scelta".