Nuovo regolamento, la città apre ai dehors invernali

OVADA - «In un momento così complicato, cerchiamo di dotarci di strumenti per concorrere alla ripartenza della città». Lo strumento è il regolamento approvato qualche giorno fa in consiglio comunale. Regole chiare per i dehors di bar e attività di somministrazione. In particolare apertura all'allestimento di spazi invernali laddove in precedenza tutto questo era permesso solo d'estate da una delibera stazione «Potranno essere autorizzati per un periodo di tre anni - ha chiarito lo stesso Lanza - Il regolamento prevede le ubicazioni, le caratteristiche improntate alla trasparenza e alla visibilità, gli accessori di cui potranno essere dotati». Il regolamento, che divide l’anno in due distinti periodi di sei mesi, avrà un allegato che andrà a normare le attrezzature, le caratteristiche tecniche e gli arredi da esterno e le loro modalità di impiego. Il testo introduce anche il concetto di consumo sul posto che permetterà a diversi esercizi di avere a disposizione uno spazio, adiacente al proprio negozio per far consumare i propri prodotti nel periodo estivo. Un lavoro portato avanti nelle apposite commissioni con il concorso delle opposizioni.