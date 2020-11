Da oggi malati Covid all'ospedale di Ovada

OVADA - Crescono al ritmo di una ventina ogni tre o quattro giorni i casi di positività registrati sul territorio di Ovada. Se mercoledì erano 51, il dato registrato nella giornata di venerdì fermava l'asticella a quota 64. "Abbiamo notizia - spiega il sindaco Paolo Lantero - di diverse segnalazioni da parte dei medici di famiglia con richiesta di tampone all'Asl. La percentuale di casi positivi è alta. Per fortuna la situazione malati non è grave come la scorsa primavera. Ma bisogna comunque fare molta attenzione". Nel frattempo anche l'ospedale di Ovada darà il suo contributo. Da questa mattina, lunedì 2 novembre, sarà avviato un reparto per malati covid a basso indice di complessità nello spazio di norma occupato dall'Ospedale di Comunità. I posti letto disponibili saranno 16. Prosegue l'attività del Pronto Soccorso cittadino per il quale sono arrivate le rassicurazioni dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.