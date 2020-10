Consiglio comunale, nuovo regolamento per i dehors

OVADA - Sarà approvato nel consiglio comunale di domani sera, nel consiglio comunale in programma sulla piattaforma web "Gotomeeting" dalle 21.00, il nuovo regolamento sull'occupazione del suolo pubblico e sui dehors per bar ed esercizi di somministrazione. Una misura nata qualche mese fa, nel quadro del sostegno alle attività cittadine alle prese con la fase d'uscita dal lockdown primaverile, che assume un'importanza anche maggiore in questa fase in cui l'orario di apertura è stato ridotto alle 18.00. Tra le misure che saranno introdotte anche le specifiche per il mantenimento dei dehors stessi nel periodo invernale.