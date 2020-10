Molare: il maltempo danneggia il Santuario delle Rocche

MOLARE - Non c'è pace per il Santuario delle Rocche di Molare. Dopo la chiusura, a scopo precauzionale, annunciata venerdì scorso dal sindaco del paese, Andrea Barisone, nel tardo pomeriggio di oggi la struttura è stata "colpita" dal maltempo. A farne le spese è stata soprattutto la Sala dei Ricordi, letteralmente collassata in seguito alle forti precipitazioni.

Lo stesso dicasi per un'importante porzione del piazzale già lesionato nel novembre del 2019, sempre a causa delle forti piogge. durante le piogge novembre del 2019. "Nonostante i lavori di messa in sicurezza partiti pochi giorni fa, la frana a lato della chiesa ha subito un peggioramento" ha spiegato il primo cittadino. Nello specifico il fondo si è abbassato di quasi 40 centimetri.

Tanta paura ma nessuna conseguenza per i Padri passionisti, già in isolamento fiduciario per "Covid". In seguito ad un'ispezione preliminare da parte dei vigili del fuoco, non risultano lesioni alla struttura. sembra che la struttura principale abbia subito lesioni. "Domani mattina faremo una riunione con i tecnici della Regione, il direttore lavori e la ditta" precisa Barisone.