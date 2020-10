Vaccinazione dall'influenza, le modalità per aderire

OVADA - Parte oggi, lunedì 26 ottobre, la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. L’obiettivo della Regione Piemonte è di aumentare la copertura vaccinale, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati. Come ogni anno, il Servizio Sanitario Piemontese, attraverso i Medici di Famiglia, i Pediatri e i servizi vaccinali dell’ASL, offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio.

La vaccinazione anti influenzale nell’attuale situazione epidemica per Covid è importante perché facilita la diagnosi differenziale tra infezione da Covid e influenza e impedisce il sovrapporsi di due malattie evitando un’azione sinergica dei due virus che può portare a quadri clinici gravi. L’accesso alla vaccinazione negli ambulatori dei Medici di Famiglia, dei Pediatri e negli ambulatori vaccinali dell’ASL AL dovrà svolgersi secondo modalità che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza. Ciascun cittadino è invitato a contattare il proprio Medico di Famiglia o Pediatra per conoscere tempi e modalità di accesso. Per la nostra città, la vaccinazione presso gli ambulatori vaccinali dell’ASL (l'ospedale vecchio di via XXV aprile) AL verrà eseguita su appuntamento da prenotarsi allo 0143.82.66.59 oppure, 0143 826 206. Gli orari sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.