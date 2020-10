Un volume celebra i 150 anni della Distilleria Gualco

SILVANO D'ORBA - È raccontata nell’ultimo libro scritto e pubblicato da Giovanni Maria Calderone, esperto e storico del paese, la storia “di famiglia” della Distilleria Gualco di Silvano d’Orba che, proprio in questo 2020 condizionato dello scoppio della pandemia, festeggia i suoi primi 150 anni di attività. «È un traguardo notevole, che non viene raggiunto da molte aziende – dice Alessandro Soldatini, padre di Giorgio e Marcella, attuali amministratori dell’azienda –. Abbiamo superato le due guerre mondiali, gli anni di piombo e diverse recessioni e numerose epidemie, tra cui la spagnola. Sono orgoglioso della nostra storia, siamo arrivati alla sesta generazione di discendenza diretta del fondatore».

Oltre al volume (“I 150 anni della Distilleria Gualco – storia della famiglia e del territorio”) di Calderone, per celebrare questa importante ricorrenza – che, almeno per il momento, non potrà essere festeggiata nel corso della tradizionale giornata di “Porte aperte” (originariamente prevista all’inizio del mese di novembre, ndr), la famiglia Gualco ha annunciato la rottura dei sigilli di un barrique in cui, nel 2005, è stata messa a riposare la grappa che verrà servita agli ospiti che prossimamente, non appena sarà possibile organizzarlo, prenderanno parte all’evento.