Santuario delle Rocche: sospese le funzioni religiose

MOLARE - Porte chiuse al Santuario delle Rocche, per una domenica che non sarà come tutte le altre. A scopo precauzionale, infatti, nella giornata di venerdì il sindaco di Molare, Andrea Barisone, ha deciso - di comune accordo con la comunità dei Padri passionisti - di sospendere le funzioni religiose almeno fino a quando non saranno resi noti gli esiti dei tamponi. Nella giornata di venerdì, infatti, i membri della congregazione sono stati sottoposti al test. Ora si attende il responso da parte dell'ASL.

«A causa di sintomi influenzali (manifestati da alcuni Padri passionisti, ndr) - ha spiegato il primo cittadino -, abbiamo deciso di procedere, in via precauzionale, in questo modo». Nei giorni scorsi Barisone si è anche rivolto ai suoi concittadini per sensibilizzarli, a fronte della difficile emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Al momento in paese si registrano sette casi di positività al "Covid-19".