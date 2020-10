Emergenza sanitaria, riapre il Coc

OVADA - Sarà aperto da domattina, martedì 20 ottobre, alle 9.00 il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, l'organo emanazione di Palazzo Delfino e presieduto dal sindaco della città che dovrà occuparsi coordinare le attività individuate dal Decreto della Presidenza del Consiglio emanato ieri sera in materia di contenimento del contagio da Covid-19. La sua composizione è stata integrata dalla presenza di due medici di medicina generale. La decisione segue solo di qualche giorno l'appello rivolto dallo stesso primo cittadino alla popolazione per il rispetto delle norme di cautela. Ovada con 29 casi di positività all'ultimo controllo dei dati forniti dalla Regione è il centro zona con la percentuale più alta rispetto la numero degli abitanti. L'organo avrà funzioni in materia di informazione alla popolazione, attivazione del volontariato locale, organizzazione al fine di mantenere la continuità dei servizi locali essenziali.