Sicurezza: ecco i fondi per i lavori su Tanaro, Bormida, Belbo e Orba

TORINO - Sono otto gli interventi di manutenzione delle sponde dei fiumi e di messa in sicurezza del territorio che saranno realizzati in Piemonte dai Comuni e dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo con il sostegno di 1 milione 395mila euro di fondi ministeriali, ora resi disponibili per la stipula delle convenzioni tra la Regione Piemonte e i Comuni interessati e tra la Regione l’AIPo.

«Abbiamo lavorato - sottolinea l’assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi - affinché questo stralcio avvenisse rapidamente e altrettanto celermente mettiamo gli enti locali nelle condizioni di realizzare i lavori grazie alle convenzioni approvate oggi e da firmare nei prossimi giorni, al fine di avviare l’iter di progettazione e realizzazione. In questo periodo si parla molto della mancanza di manutenzione degli argini dei fiumi e del territorio come elemento responsabile di molte distruzioni legate alle alluvioni: la Regione Piemonte è particolarmente sensibile a questo tema e questo atto dimostra che l’attenzione è alta e la volontà di agire è forte. Come ho sempre detto, bisogna lavorare sulla prevenzione e questo è un atto concreto che permette di procedere speditamente alla progettazione e alla realizzazione di interventi attesi anche da molti anni».

Attraverso la stipula di questa convenzione, i Comuni saranno il soggetto attuatore di otto interventi. Particolarmente consistente quello - del valore di 490mila euro - che comprende la manutenzione del torrente Belbo dal Comune di Santo Stefano Belbo (Cn) al Comune di Oviglio (Al), del fiume Tanaro in corrispondenza dei nodi idraulici di Alba e Asti, del fiume Bormida dalla confluenza con l’Orba al ponte ferroviario nel Comune di Alessandria e dei torrenti Orba e Scrivia in corrispondenza dei concentrici.

Inoltre, 400mila euro vanno ai Comuni di Farigliano (Cn), Lequio Tanaro (Cn), Alba (Cn) e Bassignana (Al) per i lavori di difesa delle sponde strategiche lungo il fiume Tanaro, mentre 300mila euro sono a disposizione del Comune di Carpignano Sesia (Vc) per la manutenzione di difesa del fiume Sesia. Altri 100mila euro sono destinati al concentrico di Vercelli per il taglio della vegetazione in alveo del fiume Sesia, mentre il Comune di Bognanco (Vb) potrà contare su 70mila euro per il ripristino e la manutenzione delle opere di sostegno sul versante lungo SC Graniga-San Bernardo.

Non è finita, perché a Serravalle Scrivia (Al) sono destinati 10mila euro per la manutenzione della rete paramassi a monte della strada Cappellezza e anche Ponzone (Al) potrà contare su 10mila euro per la manutenzione del tratto di versante a monte della salita al Castello. Nell’Astigiano, infine, il Comune di Serole realizzerà la manutenzione della rete paramassi a monte della strada della Langa per 15mila euro.

Oltre ai Comuni, anche AIPo sarà soggetto attuare dei primi quattro interventi per un importo complessivo di 1 milione 290mila euro.