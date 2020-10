"Gara ben giocata, il pareggio ci sta stretto"

OVADA - "Abbiamo fatto una prestazione al limite delle nostre possibilità. Dobbiamo migliorare sotto porta e essere più attenti nella nostra area". Così mister Stefano Raimondi ha analizzato il pareggio di Chieri contro il San Giacomo. Un 2-2 che dà un'iniezione di fiducia ma non muove più di tanto la classifica. "Abbiamo interpretato bene una gara in cui non si poteva andare troppo per il sottile - continua l'allenatore - Specie nel secondo tempo c'è stata la giusta carica agonistica ed abbiamo giocato un buon calcio di aggressione sulle seconde palle e recuperi. Purtroppo è un momento in cui non ci dice benissimo. Abbiamo subito il pareggio su una nostra disattenzione difensiva nata da una punizione inventata dall'arbitro. Il pareggio definitivo è arrivato nel momento in cui assaporavamo la vittoria".