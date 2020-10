Doppio Rosset non basta, l'Ovadese pareggia

OVADA - Va due volte in vantaggio, ma rischia poi di perdere l'Ovadese che torna dalla trasferta di Chieri con il San Giacomo con un punto. E' finita 2-2 una gara che ha visto la formazione di casa aggressiva nel primo tempo. Molto meglio l'undici di Raimondi nella ripresa. Mister Ovadese che al fischio d'inizio tiene Motta in panchina. In avanti ci sono Mazzotta e Barletto e dialogare con Rosset. Proprio l'ex Castellazzo è il mattatore della sua squadra. La prima rete arriva al 35' al termine di una bella azione portata avanti da Anania e Spriano. Vincente il tocco sottoporta dell'attaccante. Il pareggio dei padroni di casa arriva in chiusura di prima frazione con Sichiero rapido a inserirsi su una punizione in area e punire una difesa ancora una volta un po' ferma.

In avvio di ripresa arriva il raddoppio, sempre con Rosset. La gara sembra mettersi sul binario giusto e Motta, da poco entrato ha la palla per chiuderla. La sua conclusione da buona posizione termina però alta. Il finale è di grande sofferenza. Prima pareggia Cosola. Poi ci pensa Gaione ad evitare una sonora beffa parando il rigore che avrebbe regalato ai torinesi la vittoria.