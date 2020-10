A26, nuova giornata di crisi della viabilità

OVADA - Ancora una giornata particolarmente difficile sull'A26 tra Ovada e Genova Voltri. L'avaria di un mezzo pesante ha determinato code fino a 8 chilometri in direzione del bivio A10. Nel punto in cui in cui il mezzo si è fermato era in vigore restringimento della carreggiata per lavori. Il traffico defluisce su una corsia in entrambe le direzioni. Tra il bivio con la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce ci sono 5 km di coda.