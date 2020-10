Perdono Acqui e Castellazzo. Promozione: impresa Vale Mado, in Prima acuto del Sexadium

ALESSANDRIA - Secondo turno di campionato per quanto riguarda Eccellenza, Promozione e Prima, mentre Seconda e Terza Categoria hanno vissuto la giornata inaugurale. Di seguito i risultati delle alessandrine, tra pronostici rispettati e colpi di scena inattesi.

ECCELLENZA

Domenica amara per Acqui e Castellazzo (in foto): i bianchi giocano una buona gara al Censin Bosia di Asti, ma cedono nella ripresa dopo essersi portati in vantaggio con il baby Coletti, mentre la formazione allenata da Fabio Nobili si arrende nel finale a Pinerolo. Sarebbe stato stretto il pareggio, la punizione è decisamente troppo severa

Asti-Acqui 3-1 pt 15' Coletti (Ac), 18' Picone (As); st 25' Lewandoski (As), 51' Orlando (As)

Pinerolo-Castellazzo 2-0 st 46' Alfiero, 48' Maio

PROMOZIONE

Colpo grosso della Valenzana Mado, corsara a Gavi al termine di una gara al cardiopalma, decisa da Bardone proprio nei minuti finali. Bene anche la Novese di Bagnasco (foto), capace di imporsi 'all'inglese' sul terreno di Stay, acuto dell'Asca, che sorprende l'Ovadese.



Gaviese-Valenzana Mado 2-3 pt 23' Mutti (V), 46' rig. Di Gennaro (G); st 27' Lombardi (G), 35' Pellicani (V), 43' Bardone (V)

Ovadese-Asca 0-1 pt 8' Rossi (A)

Stay O Party-Novese 0-2 pt 22' Pasino; st 33' Olivieri

Santostefanese-Arquatese 1-1 st 15' Mondo (S), 38' Scolafurro (A)

Pro Villafranca-Luese 2-2 pt 3' aut. Fasano (L), 47' Bosco (Pv); st 43' Mingozzi (Pv), 48' Mirtha (L)

PRIMA CATEGORIA

Nel girone H, prima affermazione del Sexadium, che riscatta il mezzo passo falso del debutto e afferma in maniera eloquente le proprie ambizioni. Vescovi lancia il Monferrato, colpo grosso del Felizzano, a valanga sul terreno del San Giuliano Nuovo. Splendida la Fulvius, che fa festa grazie a una doppietta di Giusti.



Calliano-Tassarolo 4-0 pt 21’ Mastroianni rig., st 19’ Cipollina, 39’ Mastroianni, 49’ Trombetta

Cassano-Spinettese 3-1 st Bisio (C), Massa (C), Montecucco (C)

Cortemilia-Sexadium 1-3 pt 2’ Vercellino (S), 4’ Giusio (S), 16’ Barone (S), 28’ Jovanov (C)

Fulvius-Costigliole 2-1 pt 22’ e 42’ Giusti (F), pt 46’ Kumrija (C)

Monferrato-Canottieri 1-0 st 26’ Vescovi rig.

San Giuliano Nuovo-Felizzano 2-5 pt Felicioli (F), Belli (S); st Zanutto (F), Delpiano (F), Brondolin (F), Balestrieri (F)

Solero-Don Bosco At 1-2

Spartak Sd-Capriatese 1-2 pt 29’ De Maria (S); st 5’ aut. (C), 38’ Chillè (C)

La Vischese-Junior Pontestura 3-3 Abradzha, Arfuso, Idriss

SECONDA CATEGORIA

Subito una prova di forza della Pastorfrigor, che va a vincere a Bistagno. Colpo esterno anche per la Castelnovese degli ex, trascinata da un grande Michele Calderisi. Reti bianche tra Pizzerie Riunite e Villaromagnano, al termine di un confronto bello e divertente, al quale è mancato soltanto il gol.



Bistagno Vb-Pastorfrigor 1-4 pt 15’ rig. e st 29’ rig. Vetri (P), Foglino (B), pt 40’ Pozzatello (P), st 22’ Casone (P)

Cassine-Atletico Acqui 3-3 Lovisolo, Lovisolo, Bosetti (A); Rizzo, Rizzo, Lanza (C)

Quargnento-Valfenera 3-0 Cazares, Albertin, Maffei

Boschese-Fortitudo 2-4 Marangoni (O), Misbah (O), Lombardi (B), Cavallone (O), Falciani (B), Marangoni (O)

Casalnoceto-Pozzolese 1-1 st 15’ Caruso (C), st 37’ Piraneo (P)

Don Bosco Al-Castelnovese 2-4 Calogero, Lugano, Calderisi, Mastarone (C)

Mornese-Viguzzolese 1-3 7' Elefante (V), pt 30' Campi (M); 18' st Trecate (V), 31' st Ghiglione

Pizzerie Riunite-Villaromagnano 0-0

Frugarolese-Europa Bevingros 3-3 Rossini (F), Perfumo (F), Giordano (F), Trisoglio (E), Zerouali (E), El Aoulani (E)

Sale-Libarna 2-0 pt 38’ Peluso, st 30’ Assolini

TERZA CATEGORIA

Nel girone alessandrino comincia nel migliore dei modi il campionato della Junior Asca, desiderosa di vestire i panni della matricola terribile. Pareggia il Garbagna, cui non basta Lenti, segno x e tantissime emozioni in Valmilana-Lobbi, che chiudono sul 4-4 dopo un'altalena incredibile. Esagerato Stazzano, a bersaglio 18 volte.



Junior Asca-Boys Calcio 3-1 Manfrinati (J), Scantanburlo (J), Lazzarin (J), Rosa (B)

Lerma-Bergamasco 3-1 Demou (B)

Stazzano-Davide Arata 18-0 10' Toure', 11' Milieni, 22' Risso M., 27' Milieni, 30' Risso M., 36' Errera, 3' st Milieni, 5' st Rodella, 13' st Fiorini, 18' st Rodella, 25' st Pavoli, 32' st Rodella, 33' st Mema, 36' st Fiorini, 38' st Korumi, 41' st Korumi, 43' st Fiorini, 44' Korumi

Valmilana-Lobbi 4-4 Palumbo (V), Campagno (V), Palumbo (V), Buscarini (V)

Aurora Sporting-Vignolese 0-4 Fahimy, Poggio, Caio, Cartasegna

Garbagna-Aurora 2-2 20 pt Choubbi (G), 20 st Lenzi (G), 40 st Bivona (A)

Ozzano Ronzonese-Castelletto 3-3 Bet (O), Froio (O), Ammirata (C), Freschi (C), Ammirata (C), Rastellino (O)

Mirabello-Annonese 2-1 Parisi, Valleri (M)