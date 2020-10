Riapre il cinema Splendor

Riparte questa sera con ‘Padre Nostro’, il film che ha permesso a Pierfrancesco Favino di vincere il Leone d’Oro nel recente Festival di Venezia, l’attività del cinema Splendor di Ovada. La piccola e suggestiva sala accanto all’oratorio di via Buffa aveva chiuso i battenti la scorsa primavera. «Abbiamo predisposto un’organizzazione - spiega Alessandro Giacobbe, amministratore di Circuito Cinema Genova che si occupa della programmazione - che permette di coniugare la visione delle proiezioni in totale sicurezza e il rispetto delle norme di prevenzione». La capienza è stata ridotta a 60 posti. In sala si accederà con la mascherina, saranno disponibili gel igienizzanti per le mani. «Veniamo - aggiunge Giacobbe - dal bel successo ottenuto con il cinema all’aperto proposto in collaborazione con il Comune nei mesi di luglio e agosto. Speriamo possa essere un buon traino per i prossimi mesi». Il film diretto da Claudio Noce sarà visibile venerdì (21.15), sabato (18.30 e 21.15), domenica (17.45 e 20.30). Sabato (16.00) e domenica (15.30) proiezione per ‘Onward - Oltre la magia’, il nuovo cartone animato Disney.