Cacciola, via libera alle nomine e al nuovo staff

ROCCA GRIMALDA - "Se non farò le cose inserite in queste linee programmatiche, potrete darmi un bel calcio". Si è presentato così Enzo Cacciola, al ritorno sulla poltrona di primo cittadino di Rocca Grimalda. Qualche imbarazzo a indossare la fascia per il giuramento. "Sono passati sedici anni - ha scherzato - non lo ricordo più". La sua relazione di insediamento a ricalcato quanto già affermato all'indomani della sua vittoria alla guida di "Tradizione per il futuro". Due voti che gli hanno permesso di tornare sindaco dal 2004. Conferme anche per la Giunta: Alfredo Ferrara si occuperà principalmente di Lavori Pubblici, Protezione Civile e Digitalizzazione del paese, Valeria Moccagatta lavorerà al Bilancio e alle Politiche Sociali. "Ma ci sarà coinvolgimento per tutti", ha assicurato Cacciola. A Felice di Cristo il ruolo di capogruppo.

La vera novità è però lo staff che lavorerà al fianco del primo cittadino. Tanti ex alunni al liceo: l'ingegner Carlo Gonella, l'architetto Elena Leoncini e Fausto Paravidino, attore teatrale e drammaturgo. Con loro anche il dirigente scolastico Claudio Bruzzone e la critica teatrale Maria Dolores Pesce. Lavoreranno a costo zero. "Io mi occuperò di Urbanistica - ha aggiunto Cacciola - Abbiamo un centro storico bello e importante che però dev'essere recuperato". E sulla strada 199 chiusa da dicembre. "Per noi vuole dire tutto. Sappiamo che c'è un impegno da parte della Regione. Ma non abbiamo indicazioni sui soldi e sui tempi".