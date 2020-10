"Ovada in Randonnée" e Mercatino: domenica di festa nel centro storico

OVADA - Da piazza XX settembre alle dolci colline dell'Ovadese, passando attraverso la nuova "Via del Dolcetto", per poi tornare al punto di partenza dove, per tutta la giornata, saranno presenti le bancarelle del Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato. Insomma, sarà una domenica di festa per il centro storico della città che, fin dall'inizio della mattinata, sarà animato dai partecipanti a "Ovada in Randonnée", la manifestazione cicloturistica che tocca le zone più caratteristiche del nostro territorio, e gli espositori della storica manifestazione organizzata dalla pro loco cittadina.

«I primi cento chilometri del tracciato - spiega Enrico Ravera, presidente di Uà Cycling - sono sulla via del Dolcetto. La randonnée vera e propria è un percorso di 200 chilometri che prevede anche lo sconfinamento in Liguria e il passaggio sul Faiallo». Con l’eccezione del 2019 in cui la manifestazione fu pesantemente condizionata dal meteo, il numero dei partecipanti è sempre stato in crescita. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, il tetto di iscrizioni è fissato a 200 unità. «Puntiamo su strade gradevoli e poco trafficate. Si può assaporare un ciclismo diverso, non basato esclusivamente sull’agonismo. Anche se il percorso è nervoso e molto impegnativo per chi lo vuole affrontare con una certa intensità». La partenza da piazza XX settembre è libera, tra le 7.30 e le 8.30. Il tempo massimo è stabilito in 14 ore.

Stessa location, sempre nella giornata di domenica, per la seconda edizione di questo 2020 problematico, il “Mercatino dell’Antiquariato”, organizzato dalla Pro Loco di Ovada. Per tutta la giornata le bancarelle degli espositori troveranno posto nel centro della città con la disposizione varata in occasione dell’esperimento effettuato a Ferragosto.