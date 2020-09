Suor Adriana, 50 anni tra bambini e anziani

OVADA - Una festa contraddistinta da grande calore e partecipazione. In sottofondo le note di Marcello Crocco che durante i suoi concerti dal balcone non mancava mai di mandare un saluto alle suore dirimpettaie. Suor Adriana, madre superiora della casa di riposo “Madre Teresa Camera” delle suore della pietà ha raggiunto i 50 anni di professione religiosa. “Sono felice – racconta – di averne trascorso gran parte in questa città, aver seguito idealmente le orme di Madre Camera”. Da adolescente come tante a religiosa, un percorso fatto di studio di contrapposizione con la famiglia che cercò in un primo momento di distoglierla dalla sua decisione. “Alla fine però – prosegue – i genitori hanno compreso”. Una vita dedicata agli anziani nella casa di riposo che nei mesi scorsi è non è stata toccata dal Covid. “Ancora oggi, una sfida che mi da tantissimo”.