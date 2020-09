Rossiglione: taglio del nastro per la Panchina Gigante posta al confine con l'Ovadese

ROSSIGLIONE - E' in programma per domenica mattina il taglio del nastro della "Big Bench" numero 116, la "Panchina Gigante" che il comune di Rossiglione ha deciso di installare sulle alture del paese, a pochi chilometri da Costa d'Ovada. L'appuntamento è per le ore 11.00 del 27 settembre, con la presentazione ufficiale dell'opera che, in seguito all'inaugurazione, sarà inserita nel circuito internazionale "Big Bench Community Project", l'iniziativa promossa dal designer Chris Bangle.

Si tratta della seconda installazione presente in Liguria (la maggior parte sono nelle Langhe, mentre nell'Ovadese è possibile visitare quelle di Mornese e Bosio, ndr), in un luogo panoramico, immerso nel verde, facilmente raggiungibile da ogni latitudine. La scelta, infatti, è ricaduta su un'area limitrofa, e immersa nella natura, alla strada Panoramica Ciazze, all'interno del Percorso verde #5 del progetto "#RoadSiglione", lungo il collegamento fra Strada Nuova Costa e Rossiglione.