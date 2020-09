Auguri nonna Rosa

LERMA - Compie gli anni proprio oggi, giovedì 24 settembre, a Lerma Rosa Agosto, testimone del tempo trascorso non solo nel paese ma anche nelle campagne dove ha sempre vissuto. Un compleanno davvero speciale e significativo per tutto il paese. La donna compie infatti oggi cento anni. E lo fa attorniata dall’affetto della sua famiglia, figli e nipoti che in lei hanno sempre avuto un solido punto di riferimento. Estrazione contadina, Rosa fa notare con una punta di orgoglio di essere nata nello stesso anno di Giovanni Paolo II. Una vita vissuta con grande energia e dinamicità anche nei momenti difficili trascorsi a causa del periodo storico. A Rosa vanno gli auguri di tutta la famiglia ai quali anche la nostra redazione si unisce con grande piacere.