Rocca Grimalda, Cacciola è il nuovo sindaco

ROCCA GRIMALDA - Sarà Enzo Cacciola il sindaco di Rocca Grimalda per il quinquennio 2020 - 2025. Il candidati della lista "Tradizione per il futuro" ha conquistato 405 voti. L'avversario Giancarlo Subbrero di "Uniti per Rocca Grimalda" si è fermato a 403. Affluenza al 63.39% in leggera risalita rispetto al 2019 quando s'era presentata una sola lista. Due le sezioni nelle quali si è votato. In quella del centro del paese si è imposto Subbrero per 188 voti a 174. Decisivo l'esito di frazione San Giacomo e il vantaggio accumulato da Cacciola.

Le preferenze - Lista "Tradizione per il futuro" - Pietro Giuseppe Grillo 28, Valeria Moccagatta 23, Filippo Cotella 22, Serena Barisione 14, Luisa Giora 11, Felice di Cristo 10, Elena Leoncini 9, Carlo Gonella e Alfredo Ferrara 8.

Lista "Uniti per Rocca Grimalda" - Adrea Cianciosi 36, Simone Pollarolo 34, Marco Pernigotti 25, Gianpietro Piccardo e Paola Fedele 19, Sebastiano Iapichello 18, Marika Di Bernardo 16, Laura Merlo 10, Guido Carosio 8, Milena Leoncini 5.