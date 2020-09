Rocca Grimalda al voto: sfida alle urne tra Cacciola e Subbrero

ROCCA GRIMALDA - La campagna elettorale ha assunto anche accenti forti, come sempre succede, nell'ultima settimana. Il verdetto è attesa da molti in paese. Oltre al referendum costituzionale, infatti, i rocchesi saranno chiamati anche a eleggere il nuovo sindaco che dovrà succedere al compianto Antonio Facchino, l'ex primo cittadino scomparso nel luglio del 2019. La sfida di Rocca Grimalda è tra la lista “Tradizione e Futuro”, guidata da Enzo Cacciola e l’avversaria “Uniti per Rocca” a sostegno di Giancarlo Subbrero. I programmi sono stati presentati negli incontri pubblici degli ultimi giorni.

Due figure con grande esperienza amministrativa hanno provato a coagulare forze nuove. Subbrero si presenta però forte di parte della squadra che nel 2019 ha sostenuto la lista unica di Antonio Facchino, sindaco mancato qualche mese dopo l’elezione. L’unico fatto certo, una volta verificato l’esito del voto, è la necessità di iniziare da subito a lavorare per “riscattare” il paese dall'isolamento in cui si trova dall'autunno scorso dopo la chiusura della Provinciale 199. Di seguito le liste con i nomi dei candidati.

Lista n. 1: “Rocca Grimalda - Tradizione per il futuro” - Enzo Cacciola (74 anni) Serena Barisione (21 anni), Filippo Cotella (25), Felice di Cristo (44), Alfredo Ferrara (70), Luisa Giora (46), Carlo Gonella (47), Pietro Giuseppe Grillo (70), Mattia La Russa (42), Elena Lencini (45), Valeria Moccagatta (51).

Lista n.2: “Uniti per Rocca Grimalda” - Giancarlo Subbrero (63 anni), Guido Carosio (64 anni), Andrea Cianciosi (56), Marika di Bernardo (47), Paola Fedele (58), Sebastiano Iapichello (44), Milena Leoncini (59 anni), Laura Merlo (51), Marco Pernigotti (61), Gianpietro Piccardo (67), Simone Pollarolo (22).