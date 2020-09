Alla scoperta dei Cappuccini: la chiesa apre le porte ai visitatori

OVADA - Porte aperte nel fine settimana alla chiesa dell'Immacolata di via Cairoli. L'appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre con il Fai, che per l'occasione proporrà un giro inusuale. «Non faremo visitare solo la chiesa - spiega Silvana Buffa, referente del gruppo - ma anche il convento adiacente. Sta finalmente tornando alle sue origini grazie al lavoro di diversi volontari». La chiesa sarà aperta al sabato per le visite libere, la domenica dalle 9.00 il percorso guidato. L'articolo completo è disponibile sul numero de "Il Piccolo" in edicola a partire da oggi, venerdì 18 settembre.